Reprodução: X Joe Biden e Benjamin Netanyahu

O presidente americano, Joe Biden , e o premiê israelense, Benjamin Netanyahu , discutiram na segunda-feira (6) a possibilidade de "pausas táticas" nos combates em Gaza.

A Casa Branca divulgou uma nota sobre a ligação entre os dois, afirmando que "discutiram os esforços em curso para garantir a liberação dos reféns do Hamas, entre os quais muitas crianças e cidadãos americanos".

Os dois líderes "apoiaram o aumento da assistência humanitária na semana passada e discutiram a necessidade de aumentar as entregas significativamente na semana que vem, aumentando a capacidade de verificar os caminhões que vão a Gaza".

O presidente americano "reforçou seu firme apoio a Israel e à proteção dos cidadãos israelenses do Hamas e de todas as outras ameaças, destacando o imperativo de proteger os civis palestinos e reduzir os danos civis durante as operações militares".

Biden também discutiu "a situação na Cisjordânia e a necessidade de responsabilizar colonos extremistas por atos violentos".