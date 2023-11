Por Emanuele Ottolenghi*



Ali Khamenei/Khamenei.ir A bandeira do Hezbollah durante funeral de Mohsen Hojaji, em setembro 2017





No terreno da guerra simétrica, o guerreiro assimétrico é rei. Os governos dos Estados Unidos e de Israel estão preocupados que o Hezbollah - o mais antigo e bem-armado proxy do Irã - possa abrir uma segunda frente no conflito Israel-Hamas. Mas quem disse que o Hezbollah se limitaria a atacar alvos dos Estados Unidos ou de Israel no Oriente Médio?

Por décadas, o Hezbollah construiu pacientemente uma rede global de conexões, se envolveu em atividades financeiras ilícitas e apoiou planos terroristas. O Hezbollah e o Irã repetidamente atacaram alvos israelenses, judeus e outros alvos ocidentais no exterior. A América Latina é uma região de preocupação particular nesse sentido, por várias razões.

Para começar, o Hezbollah não é considerado uma organização terrorista na maioria dos países ao sul do Rio Grande - na verdade, apenas Argentina, Colômbia, Guatemala, Honduras e Paraguai consideram o Hezbollah uma organização terrorista. Sem essa designação, a capacidade das autoridades locais de monitorar ou processar o Hezbollah e seus operativos locais é limitada.

Por outro lado, o Hezbollah conta com o apoio aberto de regimes autoritários locais alinhados com Teerã, como o de Nicolás Maduro na Venezuela - que, na prática, se tornou a base operacional avançada do Irã na América Latina.

O Hezbollah e as frentes iranianas, sempre em estreita coordenação, se misturam com o ativismo radical pró-palestino, uma causa popular entre os radicais de esquerda na América Latina. Isso lhes dá acesso a líderes políticos e cobertura para suas atividades.

Finalmente, devido ao seu envolvimento de décadas com o crime organizado - um componente crítico da estratégia de financiamento do Hezbollah - o grupo tem extensas conexões com sindicatos locais do crime. Essas conexões fornecem acesso a armas, explosivos, falsificação e, mais criticamente, funcionários públicos corruptos em posições-chave em migrações, alfândegas e portos de entrada.

Recentemente, o Hezbollah declarou que se vê como parte do conflito contínuo entre Israel e o Hamas. Ameaçou intervir quando as forças terrestres de Israel entrarem em Gaza. O Hezbollah poderia criar uma segunda frente no norte de Israel e adicionar pressão sobre Israel e os Estados Unidos lançando ataques terroristas no exterior.

Eles têm um histórico de fazer exatamente isso na América Latina.

Em 1992, por exemplo, o grupo terrorista bombardeou a embaixada de Israel em Buenos Aires. Dois anos depois, o Hezbollah atacou novamente Buenos Aires, destruindo um centro cultural judeu. Esse ataque matou 85 pessoas e feriu mais de 200, tornando-se o ataque terrorista mais mortal no Hemisfério Ocidental antes do 11 de setembro. No dia seguinte, evidências mostram que um terrorista do Hezbollah explodiu um avião comercial no Panamá, matando todos a bordo. Muitos dos 22 passageiros e tripulantes eram membros da comunidade judaica local.

O Hezbollah também planejou ataques mortais mais recentemente na América Latina. Em 2014, autoridades peruanas detiveram Mohammad Hamdar, um agente do Hezbollah que passou a maior parte do ano anterior à sua prisão investigando possíveis alvos. Em 2017, autoridades dos Estados Unidos prenderam Samer el Debek, outro agente do Hezbollah, que, segundo documentos judiciais, investigou possíveis alvos, incluindo as embaixadas de Israel e dos Estados Unidos no Panamá, bem como o Canal do Panamá. Em 2021, operativos do Hezbollah tentaram assassinar cidadãos dos Estados Unidos e de Israel na Colômbia.

Embora esses planos tenham sido frustrados, a infraestrutura do Hezbollah na América Latina foi amplamente deixada intacta.

No Peru, as autoridades prenderam Hamdar, mas não seus cúmplices. Como o Peru não considera o Hezbollah uma organização terrorista, Hamdar foi processado e condenado apenas por fraude de imigração. Uma investigação adequada de combate ao terrorismo nunca foi conduzida, apesar da designação do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em 2016 identificando Hamdar como um agente do Hezbollah.

As autoridades dos Estados Unidos fizeram um trabalho mais minucioso com El Debek em 2017 - seu caso ainda está pendente, provavelmente sinalizando que El Debek está cooperando. No entanto, até agora não há indicação de que as redes locais nas quais ele certamente se apoiou tenham sido desmanteladas ou interrompidas.

Da mesma forma, a rede do Hezbollah na Colômbia permanece viva e ativa. Poucas semanas antes de o Hamas lançar seu ataque surpresa em 7 de outubro contra Israel, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou Amer Akil Rada, membro da célula do Hezbollah que realizou o atentado em Buenos Aires em 1994. As sanções se estenderam ao irmão de Amer, Samer Akil Rada, e ao filho, Mehdi Akil Helbawy. Os Akil são todos cidadãos colombianos e libaneses, e Samer e Mehdi moravam na Colômbia até pouco antes das sanções do Tesouro dos Estados Unidos. Eles se mudaram para a Venezuela, segundo as autoridades locais, pouco depois que relatos da mídia expuseram suas conexões com o Hezbollah e muito antes das sanções dos Estados Unidos serem publicadas.

Em outras partes da América Latina, as redes do Hezbollah permanecem intactas. Uma área-chave é a Tríplice Fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai, onde financiadores e apoiadores do Hezbollah têm historicamente se envolvido em lavagem de dinheiro. A área, com suas fronteiras porosas, é um esconderijo perfeito para criminosos e terroristas, dando-lhes acesso a recursos, uma população simpática da comunidade local de expatriados libaneses de 30.000 pessoas, e acesso a três países com presença diplomática dos Estados Unidos e de Israel e grandes comunidades judaicas (incluindo Argentina e Brasil). No Brasil, o governo simpático de Luiz Inácio Lula da Silva permitiu que o Hezbollah e as frentes iranianas se expandissem silenciosamente com pouco risco de escrutínio pelas autoridades. No Chile, com uma diáspora palestina forte e radicalizada, agentes iranianos e redes do Hezbollah infiltraram o governo, a mídia e a academia, além de administrar redes financeiras ilícitas.

Finalmente, Irã e Hezbollah estão envenenando o poço por meio de propaganda agressiva e incitação. O Irã possui uma rede de televisão em espanhol, a HispanTV, que transmite desinformação para audiências latino-americanas, enquanto o Hezbollah dissemina sua mensagem por meio da plataforma Al Mayadeen Espanol. Agentes de influência do Irã se associaram a organizações pró-palestinas e grupos de esquerda para agitar contra Israel. E os centros culturais e a presença acadêmica do Irã por meio de frameworks de cooperação estão recrutando atores dentro e fora dos campi para radicalizá-los e transformá-los em apoiadores do terrorismo.

O coquetel explosivo de redes financeiras ilícitas capazes de mobilizar recursos e sua cooperação íntima com sindicatos do crime, tudo aponta para um risco crescente. Há uma mobilização radical a favor da causa palestina em toda a região, grande parte da qual é fomentada pela desinformação apoiada pelo Irã. O Hezbollah pode ou não se juntar à guerra contra Israel. Eles mantêm a opção de atacar Israel e os Estados Unidos por meio do terrorismo há décadas. Se houve um momento oportuno para semear morte e caos em apoio às ambições do Irã, é agora.

Washington deve intensificar suas medidas de segurança na América Latina. No entanto, reforçar a segurança, uma postura defensiva, não é suficiente. O governo dos Estados Unidos precisa ser proativo e adotar uma postura ofensiva contra as operações de poder macio e duro do Irã e do Hezbollah na região. Deve fazer isso de forma assimétrica.

Washington deve advertir seus aliados e amigos no Hemisfério Ocidental, alertando-os sobre os riscos iminentes que essas redes representam. A administração Biden deve incentivar mais governos a sancionar o Hezbollah como grupo terrorista. Washington deve liderar investigações de aplicação da lei para combater as redes financeiras ilícitas do Hezbollah. O governo dos Estados Unidos deve interromper as campanhas de desinformação do Irã e do Hezbollah. E Washington deve sancionar e punir os facilitadores locais do Hezbollah.

Por tempo demais, o Hezbollah e o Irã foram autorizados a construir suas redes regionais na América Latina impunemente. É hora de a administração Biden reverter essa tendência.

*Emanuele Ottolenghi é cientista político e membro sênior da Fundação para a Defesa das Democracias em Washington (EUA). Artigo originalmente publicado em inglês no site da FDD .