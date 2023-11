Creative Commons Ismail Haniyeh, líder do Hamas





Neste sábado (4), as Forças de Defesa de Israel divulgaram vídeos com tiros e explosões na Faixa de Gaza, anunciando a morte de membros do Hamas ao norte e também no sul do território. A emissora de rádio do grupo extremista anunciou que um míssil atingiu a casa de Ismail Haniyeh, principal líder do Hamas, que está fora da Faixa de Gaza desde 2019, vivendo entre a Turquia e o Catar.

O anúncio na rádio não deixou claro se algum familiar de Haniyeh estava na casa no momento da explosão. A emissora acusa Israel de ter disparado o míssil usando um drone - informação que ainda não foi checada por nenhum órgão independente. Até o momento, Israel também não se pronunciou.





No norte, as tropas israelenses afirmam que encontraram armas do Hamas e descobriram alguns dos túneis usados pelo grupo armado. Os militares entraram em conflito com ao menos 15 integrantes do grupo radical. Utilizando tanques, eles dispararam e destruíram três pontos de observação do Hamas.

Já no sul, os soldados israelenses mapearam edifícios usados pelo Hamas, neutralizaram explosivos, bombardearam e mataram uma “célula” terrorista quando avistaram um grupo saindo de um túnel.

Mais de 10 mil mortos

O conflito, que já dura quase um mês, já matou 9.488 palestinos, dos quais 3.900 eram crianças, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza. Em Israel, o número de vítimas continua o mesmo: 1,4 mil pessoas.

Somando tudo, a guerra no Oriente Médio deixou, até aqui, um rastro de destruição de casas, milhares de feridos, desabrigados, refugiados e cerca de 10.800 mortos.

Reprodução/Flipar O número de mortes no conflito chegou a 10.800





Retirada de estrangeiros

Também neste sábado, a Autoridade Palestina autorizou que quase 600 estrangeiros saiam da Faixa de Gaza, como resultado de um acordo mediado pelo Catar com Israel, Egito e o Hamas.

Os 34 brasileiros que estão na zona de conflito, no entanto, ficaram de fora da lista pela quarta vez. De acordo com o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, a lista incluiu cidadãos dos Estados Unidos (386), Reino Unido (112), França (51) e Alemanha (50).

O embaixador do Brasil no Egito, Paulino Franco de Carvalho Neto, afirmou na sexta-feira (3) que a saída dos brasileiros da região dependia de uma autorização do governo de Israel. O ministro da Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que Israel garantiu a saída dos brasileiros até quarta-feira (8).

O governo brasileiro prometeu acolhimento com atendimento médico, assistência social e regularização migratória aos repatriados, que voltarão ao país num avião da Força Aérea Brasileira que já está no Egito.