Reprodução Bandeira do Hezbollah





O grupo libanês Hezbollah lançou nesta quinta-feira (2) um ataque surpresa a 19 alvos no norte de Israel, incluindo instalações militares, desencadeando uma resposta imediata dos israelenses e aumentando as tensões na região.

Os ataques do Hezbollah envolveram uma variedade de armas, incluindo drones explosivos e mísseis guiados, em uma série de ataques coordenados.

Dois drones foram empregados na região das Fazendas de Shebaa, uma área disputada entre o Líbano e Israel, como parte das operações.

Em resposta aos ataques do Hezbollah, Israel lançou bombardeios direcionados em regiões do sul do Líbano, aumentando ainda mais a escalada de hostilidades na região.

Os confrontos entre as partes rivais geraram preocupações crescentes na comunidade internacional.





O contexto recente dos conflitos na região inclui um ataque do grupo terrorista Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro, que levou o governo israelense a declarar guerra ao Hamas no mesmo dia.

Desde então, o Hezbollah intensificou os confrontos com Israel, adicionando um novo elemento à já complexa dinâmica regional.

O líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, anunciou que fará um discurso na sexta-feira, marcando a primeira vez desde a última onda de violência e confrontos.

Nasrallah é uma figura proeminente no mundo político e militar do Hezbollah e seu discurso será observado atentamente para obter informações sobre a perspectiva do grupo em relação à situação atual.