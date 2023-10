Divulgação Anúncios ficarão em exposição até 30 de outubro

Com o objetivo de conscientizar e informar a população brasileira sobre a atual situação do conflito entre Israel e Hamas, a StandWithUs Brasil, em parceria com a Fisesp (Federação Israelita do Estado de São Paulo), promove uma campanha com os nomes e fotos dos reféns que foram sequestrados pelo grupo terrorista Hamas em Israel no dia 7 de outubro.

Dispostos nas principais capitais brasileiras - Brasília, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo - os cartazes estão expostos em mais de 25 mil telas, em abrigos de ônibus, elevadores, relógios de rua, aeroportos, outdoors virtuais, museus, entre outros locais das sete capitais.

A campanha tem como intuito sensibilizar a sociedade para o horror dos atos terroristas perpetrados pelo Hamas em Israel no dia 7 de outubro, que matou mais de 1400 pessoas, feriu 5,431, sequestrou 222, entre elas bebês, crianças, mulheres e idosos, e deixou 121 pessoas desaparecidas. "É importante que a informação sobre os reféns seja repassada para, assim, aumentar o número de pessoas que se juntam a um movimento que ocorre desde o ínicio da guerra, em escala mundial, para exigir a libertação imediata de todos os reféns", afirma André Lajst, presidente-executivo da StandWithUs Brasil. Os cartazes ficarão expostos em todas as localidades até o dia 30 de outubro.

Em meio a tantas informações que circulam nas redes sociais, a desinformação que circula sobre a guerra nos mais diversos canais de comunicação tem se mostrado preocupante. A fim de combater as fake news e o antissemitismo crescente nas últimas semanas, e se mostrar como uma das referencias de informação legitimaa e de qualidade, a StandWithUs tem produzido diversos conteúdos para as mídias sociais, comunidades e grupos de avisos, procurando manter a comunidade judaica e a sociedade brasileira informadas sobre os últimos acontecimentos em Israel.

* Texto produzido pela StandWithUs Brasil , instituição educacional sobre Israel sem fins lucrativos, com sede em Los Angeles (EUA) e presente em Canadá, Israel, Reino Unido e Brasil.