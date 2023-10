Reprodução/Youtube/BBC Hamas liberta reféns

O grupo fundamentalista islâmico Hamas anunciou nesta sexta-feira (20) que libertou duas reféns, mãe e filha, também com cidadania americana, informou a TV israelense.



"Isto é demonstrar ao povo americano quão erradas são as declarações de Biden e da sua administração fascista", declarou o Hamas, que agradeceu a mediação do Catar.

De acordo com a BBC UK, o Hamas negocia com as forças israelenses a libertação de alguns reféns em troca de um cessar-fogo imediato. Segundo Israel, há mais de 200 reféns do Hamas na Faixa de Gaza, incluindo 20 crianças.