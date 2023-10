Elad Malka/Ministério da Defesa - 20.10.2023 O Ministro da Defesa, Yoav Gallant, ao centro, fala em uma reunião do Comitê de Relações Exteriores e Defesa do Knesset em Tel Aviv

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou nesta sexta-feira (20) que a tática de guerra montada pelo país prevê três fases, e que a primeira está sendo executada. Ele acrescentou, ainda, que Israel não tem intenção de dominar a Faixa de Gaza ao final do conflito.



A explicação foi dada por Gallant durante reunião do Comitê de Relações Exteriores e Defesa do Knesset (assembleia legislativa de Israel), citada pela imprensa local.

Segundo ele, os objetivos da guerra incluem eliminar o Hamas, destruindo suas capacidades militares e governamentais, e criar um novo "regime de segurança" na Faixa de Gaza, mas excluindo completamente qualquer responsabilidade que Israel tenha sobre o território.

A primeira fase da tática de guerra israelense, segundo Gallant, é a que está em curso. Ela consiste em "uma campanha militar com ataques aéreos e mais tarde com uma manobra terrestre com o objetivo de destruir operacões e danificar infraestruturas, a fim de derrotar e destruir o Hamas".



Finalizada esta etapa, o ministro afirma que a segunda fase terá combates contínuos, mas com menor intensidade, a fim de "eliminar focos de resistência" do Hamas.



"O terceiro passo será a criação de um novo regime de segurança na Faixa de Gaza, a remoção da responsabilidade de Israel pela vida cotidiana na Faixa de Gaza e a criação de uma nova realidade de segurança para os cidadãos de Israel e residentes da área ao redor de Gaza", disse Gallant.