Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto Lula falando ao telefone

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou nesta terça-feira (17) por telefone com os presidentes da Turquia, Recep Erdogan, e do Irã, Ebrahim Raisi. Em ambas as ligações, o principal assunto foi a guerra entre Israel e o Hamas.



Em sua conversa com Erdogan, Lula pediu ajuda para liberar os cerca de 30 brasileiros que aguardam a abertura da fronteira com o Egito para deixarem a Faixa de Gaza. Segundo o Planalto, o presidente turco se dispôs a ajudar no que for possível.

Em ambas as conversas, Lula defendeu o fim dos bombardeios de Israel na Faixa de Gaza, a abertura de corredores humanitários na região e a libertação de reféns. Na conversa com Raisi, o presidente disse que a libertação de reféns "seria o melhor sinal para um apelo pelo fim dos bombardeios em Gaza", afirma o Planalto.

"O mais importante é termos condição para que mulheres, crianças e idosos não sofram as consequências daqueles que querem Guerra", sublinhou Lula em conversa com o presidente do Irã. "Eu fico triste quando vejo a dificuldade do povo pobre construir uma casa, um hospital. E como isso é facilmente destruído na Guerra", completou.