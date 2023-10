Reprodução Twitter Lloyd J. Austin

Os Estados Unidos colocaram 2 mil militares de prontidão no Oriente Médio em meio à escalada de tensão no conflito entre Israel e o grupo armado palestino Hamas.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, colocou militares e uma série de unidades "em alerta máximo com uma ordem de prontidão para mobilização".

A ideia do comunicado é que as tropas possam responder com rapidez "à evolução do entorno de segurança no Oriente Médio".

As tropas – se deslocadas – poderiam servir como consultores ou fornecer apoio médico, disseram autoridades dos EUA ao Wall Street Journal, e não serão destacadas para combate.

A notícia chega dois dias depois de o Pentágono anunciar que um segundo porta-aviões irá para o Mediterrâneo oriental “para dissuadir ações hostis contra Israel ou quaisquer esforços para ampliar esta guerra”.



Na quarta-feira, o presidente Joe Biden irá a Israel, onde deve se encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A viagem foi confirmada pelo secretário de Estado norte-americano Antony Blinken.

Até o momento, mais de 4200 pessoas morreram no conflito. Sendo cerca de 1.400 israelitas e 2.800 pessoas em Gaza – que morreram desde o início da guerra, em 7 de outubro, quando o Hamas avançou sobre território israelense.