Divulgação/Rambam Health Care Campus Hospital subterrâneo israelense Sammy Ofer foi reativado durante a pandemia de Covid-19.





O Hospital de Emergência Subterrâneo Fortificado Sammy Ofer, em Haifa, Israel, foi preparado para receber pacientes na última semana. Trata-se de um bunker preparado pelo Rambam Health Care Campus com o objetivo de fortalecer o sistema de saúde caso a guerra chegue à região norte do país.

As obras de preparação das instalações foram realizadas em apenas dois dias, com o auxílio de centenas de militares do Comando da Frente Interna e da Marinha. O centro médico, próximo à fronteira de Israel com o Líbano, conta com espaço para 2 mil pacientes, equipamentos de emergência e sistemas de infraestrutura independentes – banheiros, chuveiros, ar condicionado e linhas de abastecimento.

“Todo o local é protegido pelo IDF, a força de defesa israelense, e possui estoque de eletricidade, combustível e água para funcionar de forma fechada, totalmente isolada do mundo, durante 48 horas”, explica Michael Halberthal, diretor geral do Rambam Health Care Campus.

O Rambam atende vítimas da guerra desde o início do conflito com o Hamas, mas o Sammy Ofer já existia antes disso. Em 2006, as Forças de Defesa de Israel (IDF) e o Hezbollah entraram em guerra e, na ocasião, surgiu a ideia de criar um bunker fortificado para médicos e pacientes feridos no conflito. Assim foi criado o hospital-bunker, que posteriormente foi reativado devido a pandemia de Covid-19, que gerou uma sobrecarga nos serviços médicos de Israel.

Desta vez, graças a uma força-tarefa do governo israelense, o hospital subterrâneo foi reerguido e está ainda mais preparado para atendimentos.