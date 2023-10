BKL ART Hezbollah, grupo extremista libanês





As Forças de Segurança de Israel lançaram ataques contra o grupo terrorista do Hezbollah, localizado no Líbano. A ação foi anunciada nas redes sociais pelo governo israelense na noite de segunda-feira (16) e está relacionada ao recente conflito na região.

O grupo xiita libanês Hezbollah é considerado aliado do Hamas, e tensionou ainda mais a situação ao reivindicar ataques contra quatro regiões de Israel na última sexta-feira (13).

O Hezbollah afirmou que os ataques eram uma "resposta aos ataques israelenses realizados na tarde desta sexta nos arredores de algumas cidades do sul do Líbano."

O Hezbollah, cujo nome em árabe significa "Partido de Deus," surgiu em 1982, durante a guerra civil do Líbano, que ocorreu entre 1975 e 1990.



O conflito teve raízes em disputas político-religiosas entre várias facções, incluindo cristãos maronitas, muçulmanos sunitas e muçulmanos xiitas, que vivem no país. Um dos principais pontos de desacordo envolvia o apoio a Israel e à Palestina.

Foi nesse contexto que o Hezbollah emergiu como um grupo armado para confrontar as incursões israelenses no sul do Líbano e apoiar os palestinos que haviam buscado refúgio na região, fugindo dos conflitos com Israel.





A escalada atual de tensões na região está ligada às recentes ações e declarações do Hezbollah e às respostas de Israel.

Os confrontos entre grupos palestinos e Israel também contribuíram para a crescente instabilidade no Oriente Médio.