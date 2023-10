Divulgação A guerra já deixou quase 10 mil palestinos feridos.

Na sexta-feira (13), Israel ordenou que mais de um milhão de palestinos no norte de Gaza deixassem a região e fugissem para o sul antes da invasão israelense no território.

A ordem também foi direcionada aos hospitais da região, onde centenas de pessoas chegam feridas todos os dias em meio ao conflito. As informações são do jornal The New York Times.

De acordo com autoridades responsáveis por hospitais na Cidade de Gaza, não será possível remover pacientes feridos da área. “É absolutamente impossível esvaziar o hospital”, disse Muhammad Abu Salima, diretor do Hospital Al Shifa, ao Times.

“Não há nenhum lugar em Gaza que possa aceitar o número de pacientes de nossa unidade de terapia intensiva, da unidade de terapia intensiva neonatal ou mesmo das salas de cirurgia [...] Se alguém não morrer pelo bombardeio, então, morrerá pela falta de atendimento médico”, relatou Abu Salima.

Israel afirma que a retirada de civis do norte de Gaza é uma forma de protegê-los da guerra. Desde segunda-feira, Israel impôs o “cerco completo” a Gaza, deixando os palestinos sem eletricidade, gás, comida, água e combustível no território.