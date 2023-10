Reprodução/Exército de Israel Imagem aérea de Gaza

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antônio Gutierrez, cobrou do governo israelense maior cuidado com civis na Faixa de Gaza para evitar uma ‘catástrofe humanitária’. A informação foi confirmada pelo porta-voz da ONU, Stephane Dujarric.

Dujarric ainda afirmou que os contatos entre a entidade e as autoridades israelenses são constantes. Segundo o porta-voz, Gutierrez pediu a Israel que projeta os civis do conflito armado contra o Hamas, inclusive os que estão em abrigos da ONU na Faixa de Gaza.

E escalada de tensões se intensificaram no sábado (7), após o Hamas, que controla a região mais densa populosamente da Palestina, atacar Israel com envio de mísseis e tropas na região sul do país. Até o momento, cerca de 2 mil mortes foram registradas, incluindo três brasileiros.

Gutierrez ainda demonstrou preocupação com o ataque israelense no sul do Líbano. O exército comandado por Benjamin Netanyahu explodiu cidades próximas à fronteira entre os países em resposta a explosão de um muro na cidade de Hanita, norte de Israel.

Um cinegrafista da agência Reuters foi morto após o ataque enquanto tentava levantar o sinal para a entrada ao vivo de uma repórter. Após a repercussão, o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, afirmou que o governo está disposto a investigar a morte.

“Sempre tentamos mitigar e evitar vítimas civis. Obviamente, nunca queremos atingir, matar ou atirar em qualquer jornalista que esteja fazendo seu trabalho”, afirmou em conversa com os jornalistas.

“Mas, vocês sabem, estamos em um estado de guerra, coisas podem acontecer. Nós lamentamos. Sentimos muito. E vamos investigar o fato. No momento, é muito cedo para dizer o que aconteceu lá”, concluiu.