Reprodução Twitter Fronteira entre Gaza e Israel

O conflito que teve início na madrugada deste sábado (7) entre Israel e Hamas deixou quase 700 mortos, até o momento, além de 4 mil feridos. Segundo o Ministério da Saúde palestino em Gaza, ao menos 313 palestinos morreram e quase 2 mil ficaram feridos com a reação das forças israelenses. Já o levantamento do lado israelense aponta que há mais de 350 mortos e 1.800 feridos.



O embate, no entanto, está só começando. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, já declarou guerra aos palestinos e promete atacar "com todas as forças" a Faixa de Gaza, até que só sobrem "ruínas".

Dentro de 24 horas o exército de Israel realizará uma operação para evacuar todos os moradores de cidades próximas à Gaza. Além disso, o governo israelense vai cortar o fornecimento de energia para todo o território, o que prejudica até os hospitais que atendem os feridos.

"Estamos fazendo o que podemos com o que temos, mas estamos enfrentando uma ameaça real, especialmente porque a energia foi cortada, e os geradores aqui consomem 48.000 litros de combustível por dia. Não podemos nos dar ao luxo de continuar operando dessa forma", disse Abu Silmiya, diretor do hospital al-Shifa, o maior de Gaza, a al-Jazeera.

Moradores da região receberam alertas das forças de Israel avisando para buscarem abrigo, mas há poucas opções seguras na cidade sitiada.

"O fato de que podemos simplesmente sair e encontrar segurança em outro lugar é totalmente falso", disse Zaki Anwar, pai de quatro filhos, a al-Jazeera. "Eles [o Exército israelense] podem tentar parecer misericordiosos, mas há apenas alguns minutos bombardearam uma casa residencial aqui no campo, matando 18 pessoas de uma única família."

O que aconteceu

O Hamas, movimento islamista palestino, bombardeou Israel neste sábado com mais de cinco mil foguetes, no que chamou de operação “Dilúvio de Al-Aqsa”. O primeiro ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou guerra ao grupo após o ataque.

"Estamos em guerra e vamos vencer. O inimigo pagará um preço que nunca conheceu", diz Netanyahu em uma mensagem de vídeo divulgada nas redes sociais.

“Decidimos pôr fim a todos os crimes da ocupação (de Israel), o seu tempo de violência sem responsabilização acabou”, declarou o Hamas. “Anunciamos a Operação Al-Aqsa Deluge e disparamos, no primeiro ataque de 20 minutos, mais de 5 mil foguetes.”

“O Hamas cometeu um erro grave esta manhã e lançou uma guerra contra o Estado de Israel”, disse o ministro da Defesa Yoav Gallant num comunicado, acrescentando que as tropas israelitas “estão a lutar contra o inimigo”.