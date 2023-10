Reprodução/Museu de Israel As peças datam do século II d.C, segundo informações do jornal The Times of Israel

Duas estátuas romanas datadas do século II d.C foram destruídas no Museu de Israel , em Jerusalém. A polícia prendeu um homem natural dos Estados Unidos, de 40 anos, que é suspeito de ter feito a ação. Segundo ele, as peças ofenderiam a sensibilidade religiosa e iria contra os ensinamentos bíblicos.



Segundo o comunicado da polícia local, os agentes foram acionados para comparecer ao Museu na noite da última quinta-feira (05), após a denúncia de que um visitantes teria destruído as peças de forma intencional.

As autoridades divulgaram imagens das obras destruídas pelo norte-americano. Nelas, é possível ver as estátuas quebradas no chão, com os pedestais derrubados. Elas estavam na área de arqueologia do museu.

O jornal The Times of Israel apurou que as obras destruídas pelo homem era a cabeça de Atenas do século II d.C., descoberta em 1978 em Tel Naharon, perto de Beit She'an, e o grifo que segurava uma roda do destino, que era a representação do deus romano Nêmesis, datada de 210-211 d.C. e descoberta em 1957 no norte do Negev.

O museu informou que ambas as obras estavam na ala de arqueologia, e que eram peças originais, não cópias. O segurança do museu foi o responsável por deter o turista, antes das autoridades chegarem ao local. Ele ainda estaria andando com um pedaço de pau pelas dependências, levantando a suspeita de que ele usou o artefato para destruir as obras.

Como justificativa, o suspeito disse à polícia que destruiu as estátuas porque ele acreditava que elas iam "contra a Torá". As autoridades estudam um pedido de impossibilidade de fiança no caso.

As duas peças foram levadas para o laboratório de conservação, para que fossem reparadas por profissionais. Entretanto, o museu chama o incidente de "preocupante" e "grave". A ação não afeta o horário de funcionamento do Museu de Israel.