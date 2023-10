Reprodução/Geology Tremor foi registrado no Oceano Pacífico.

O Japão emitiu um alerta de tsunami após um terremoto de magnitude 6,6 na escala Richter ser registrado próximo da ilha de Torishima, ao leste do país, na manhã desta quinta-feira (5).

O alerta indicou que o epicentro do tremor foi registrado no Oceano Pacífico, a cerca de 550 km ao sul de Tóquio. Informações da Agência Meteorológica do Japão apontam que o terremoto aconteceu a uma profundidade de 10 km.

Ondas de até 1 metro podem atingir ilhas da Península de Izu, ao leste do país. O tsunami também pode atingir até três das quatro principais ilhas do Japão, com ondas de até 20 centímetros.

Neste ano, outros tremores de magnitude acima de 6,0 foram registrados no país. Eles foram sentidos ao norte do país, nos meses de junho e fevereiro, mas não houve alerta de tsunami.