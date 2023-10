Reproduçõa: redes sociais Telhado de igreja desabou no México

Um telhado de uma igreja católica desabou na Ciudad Madero, no estado de Tamaulipas, no México durante o domingo (1) por volta das 14h20. No momento acontecia um batismo. O acidente deixou pelo menos 10 pessoas mortas e 60 feridos.

De acordo a mídia local, era realizado um batismo com cerca de 80 pessoas e 100 pessoas estavam na igreja. Segundo o governo de Tamaulipas, a suspeita é que uma falha estrutural tenha causado o desabamento.

“Vivemos um momento muito difícil (…) o telhado de uma igreja desabou enquanto decorria a celebração da Eucaristia”, afirmou José Armando Álvarez, bispo da diocese de Tampico.

Os bombeiros e a população local se mobilizaram para retirar os destroços e buscar por sobreviventes do desabamento. A área foi cercada por ambulâncias, viaturas da polícia e familiares das vítimas.

O Conselho dos Bispos Mexicanos lamentou a tragédia e emitiu uma nota dizendo para “unimo-nos em oração pela trágica perda de vidas e também pelos feridos”.