O candidato à presidência da Argentina, Javier Milei, em debate televisivo com os outros presidenciáveis veiculado neste domingo (2), disse que o número de desaparecidos durante a ditadura militar no país foi menor do que o divulgado.

Além de ter dito que "não foram 30 mil desaparecidos, foram 8.753", Milei afirmou que há "uma visão torta da história". O candidato também se referiu aos guerrilheiros como terroristas.

“Por otra parte, nosotros valoramos la visión de Memoria, Verdad y Justicia. Empecemos por la verdad: no fueron 30000 los desaparecidos. Son 8753”.



O programa se dividiu em blocos temáticos. Os temas eram economia, educação, direitos humanos e democracia, e cada candidato possuía direito de resposta.

Somente a candidata Myriam Bregman desmentiu os números apontados por Milei sobre a ditadura. "São 30 mil [mortos e desaparecidos] e foi um genocídio". A frase "foram 30 mil" chegou aos trending topics do X (antigo Twitter) na Argentina.

O próximo debate será no domingo (8). As eleições argentinas vão acontecer no dia 22, e tem como favoritos Javier Milei e Sergio Massa.