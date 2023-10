Reprodução Javier Milei, deputado e candidato a presidência na Argentina

Um dos candidatos favoritos à presidência da Argentina, Javier Milei , que venceu as primárias em agosto no país , não possui uma boa relação com o Papa Francisco, também argentino.

Os ataques de Milei ao pontífice são frequentes: no mês passado, o presidenciável insultou Francisco chamando-o de “representante do maligno” e “imbecil”. O episódio desencadeou a realização de uma missa de repúdio organizada por padres de diferentes comunidades de Buenos Aires no dia 5 de setembro.

No dia 18 de setembro, em entrevista ao ex-apresentador da Fox Tucker Carlson, Milei disse que Francisco apoia “comunistas assassinos” e “ditaduras sangrentas”.

Papa Francisco não visita sua terra natal há dez anos e já havia manifestado interesse em ir à Argentina no próximo ano, assim que acabassem as eleições.

A maior probabilidade é de que, por conta dessa tensão, a visita — que era para ter acontecido há 6 anos — seja adiada novamente caso Milei seja eleito presidente.

Por que o Papa ainda não visitou a Argentina?

Reprodução/Instagram Papa Francisco

Ao portal argentino Infobae, o líder religioso pontuou que “[...] em tempo de eleição, não se fazem viagens a países, para evitar que a presença seja usada pelo partido no poder para reeleição ou algo parecido”.

Ele já havia marcado uma viagem ao país em 2017, mas acabou sendo cancelada por cair no fim do mandato de Michelle Bachelet. O Papa explicou que foi necessário mudar o rumo da viagem e que, desde então, não surgiu uma nova oportunidade de visitar o país.

O tema gera muitas especulações já que o pontífice visitou boa parte dos países vizinhos, como o Brasil, Bolívia e Chile, mas não retornou ao seu país.