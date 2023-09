Reprodução Twitter 29.09.2023 Explosão ocorreu próximo à mesquita

Duas explosões simultâneas mataram 52 pessoas e feriu pelo menos outras 50 nesta sexta-feira (29) no Paquistão . O atentado suicida se deu próximo a uma mesquita onde fiéis homenageavam o profeta Maomé, em uma província próxima à fronteira com o Afeganistão.

O grupo terrorista Tehreek-e-Taliban Paquistão (TTP), conhecido como o "talibã do Paquistão", emitiu uma declaração distanciando-se dos dois ataques a bomba nas províncias do oeste do Paquistão. Até o momento nenhum outro grupo assumiu a autoria do ataque.

O TTP condenou os dois ataques e classificou a perda de vidas como “trágica”.

“Os objetivos do Tehreek-e-Taliban Paquistão são claros. Mesquitas, seminários, escolas e reuniões públicas não estão entre os nossos alvos. Não temos nada a ver com as duas explosões de hoje e as condenamos veementemente”, dizia a declaração do porta-voz do TTP, Muhammed Khurasani.

"O suicida detonou-se perto do veículo do Vice-Superintendente de Polícia", disse o Vice-Inspetor Geral de Polícia Munir Ahmed à Reuters.

Uma explosão ocorreu na província de Baluchistão, onde muçulmanos comemoravam o aniversário de Maomé, que é feriado nacional. A outra se deu em Hangu, onde o total de mortos é de 5 pessoas.

“Temos agora cinco vítimas confirmadas, enquanto outros seis gravemente feridos foram transferidos para o hospital”, disse Bilal Faizi, porta-voz do resgate, à Al Jazeera.

Abdul Rasheed, um oficial de saúde do distrito de Baluchistão, disse que o número de mortos pode aumentar, já que muitos dos feridos estão em estado grave. Em Hangu, as buscas nos escombros estão sendo feitas com maquinário pesado.

O Ministro do Interior, Sarfraz Bugti, chamou o ataque de "ato muito hediondo".

