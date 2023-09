Reprodução: commons Granada da Segunda Guerra Mundial

Uma mulher encontrou uma granada de mão da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) na casa do próprio pai, localizada na região central de Milão, na Itália.

De acordo com as autoridades locais, a filha do homem acionou a polícia após ter achado o artefato explosivo dentro de um armário da sala de jantar do pai, que faleceu há um mês.

A granada de cor vermelha, modelo 35 SRCM (Società Romana Di Cesistenza Meccaniche), estava guardada em uma caixa de papelão.

O explosivo foi retirado da residência pelo esquadrão antibombas da polícia milanesa. A granada, a partir de agora, será confiada a engenheiros militares que vão transportá-la para uma área isolada, onde será detonada.

Essa não é a primeira vez que isso acontece na Itália. Em 2022, na cidade de Lecco, uma idosa encontrou o mesmo modelo de granada na garagem da própria casa durante uma arrumação no recinto. Ela pertencia ao marido da mulher, que havia falecido recentemente.

O armamento foi usado pelas forças italianas e alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, mas também foi utilizado nos anos posteriores ao conflito pelo Exército da Itália.

Em função da cor avermelhada, o explosivo foi apelidado de "Diabo Vermelho" pelos soldados Aliados. Compacta, a granada foi projetada para explodir instantaneamente com o impacto, o que a tornava extremamente perigosa.