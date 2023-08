Twitter/@RadioFreeLiberty - 23.08.2023 Momento da queda do avião na Rússia





Canais do Telegram supostamente vinculados ao Grupo Wagner alertaram sobre possíveis "retaliações" após a morte de Yevgeny Viktorovich Prigozhin contra o Kremilin.

Assim que a notícia da morte do líder do grupo foi anunciada pela agênca de notícias russa, mensagens de vingança foram postadas no aplicativo de mensagens: "Kremlin será tomado".

"Se a morte de Prigozhin for confirmada, o Kremlin será tomado". Mensagem foi divulgada nos canais do Telegram ligados ao Grupo Wagner.

Sete passageiros, incluindo o líder do Grupo Wagner, e três tripulantes estavam a bordo da aeronave da Embraer a caminho de Moscou para São Petersburgo, de acordo com as notícias da agência TASS.

O jornalista russo Andrey Zakharov afirmou hoje (23) em seu canal no Telegram que Prigozhin teria pego um voo hoje da África para a Rússia e estava sendo acompanhado por todo o corpo de comando do Grupo Wagner, incluindo Dmitry Utkin , um de seus aliados mais próximos e figura-chave no Wagner.

Dmitry Utkin é ex-oficial do GRU e atuava como comandante-geral do grupo mercenário Wagner. Ele atuou ativamente na Síria guardando campos de petróleo e foi o líder da organização do comboio Wagner que tentou se dirigir a Moscou em junho.

O que se sabe sobre a queda de avião com líder do Grupo Wagner

O regulador de aviação civil da Rússia, Rosaviatsia, afirmou que Prigozhin estava na lista de passageiros. Embora não estivesse claro imediatamente se ele havia embarcado no voo, autoridades russas confirmaram posteriormente sua presença a bordo.



O canal do Telegram vinculado ao Grupo Wagner, chamado Grey Zone, relatou que o jato foi abatido pelas defesas aéreas na região de Tver, ao norte da capital russa. A TASS (Agência de Notícias Russa) informou que a aeronave estava no ar por menos de 30 minutos.

No telegram, apoiadores do Grupo Wagner anunciaram a morte e o consideraram um 'herói' da rússia

"O chefe do Grupo Wagner, Herói da Rússia, um verdadeiro patriota de sua Pátria, Yevgeny Viktorovich Prigozhin, morreu como resultado das ações de traidores à Rússia."

Os dados de rastreamento de voo analisados confirma que o jato particular é registrado no nome do Grupo Wagner. O sinal do transponder desapareceu minutos depois da decolagem. O sinal foi perdido em uma região rural onde não há aeródromos próximos onde o jato poderia ter pousado com segurança.

A Agência de Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsia) informou no início do dia: "Uma investigação foi lançada sobre o acidente do avião Embraer que ocorreu esta noite na região de Tver. De acordo com a lista de passageiros, entre eles está o nome e sobrenome de Yevgeny Prigozhin."