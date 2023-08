Reprodução Franklin e Sam, cão que ele tentou salvar de incêndio no Havaí





Um homem tentou salvar o cachorrinho de seu vizinho e melhor amigo das chamas, mas infelizmente ambos acabaram mortos. A notícia que está comovendo pessoas em todo o mundo aconteceu no Havaí, que está sendo devastado por um incêndio florestal de grandes proporções e já causou a morte de mais de 100 pessoas e incontáveis animais.

As informações são do jornal The Mirror. Franklin Trejos era natural da Costa Rica e um grande amigo de Geoff Bogar, dono do cãozinho da raça Golden Retriever, Sam. Eles eram amigos há 35 anos e durante o incêndio na cidade de Lahaina, no condado de Maui, Franklin e Geoff (um capitão aposentado dos bombeiros) ficaram para trás na tentativa de ajudar outras pessoas.





Como o fogo se alastrou muito rápido, cada um deles tentou usar seu próprio carro para fugir e tentar sobreviver. Quando o veículo de Geoff não funcionou, ele conseguiu quebrar a janela e fugiu rastejando até que uma patrulha policial o levou ao hospital, salvando sua vida.

Franklin, infelizmente, não conseguiu fugir. No dia seguinte, o que restou de seu corpo - carbonizado pelo fogo - foi encontrado no banco traseiro do carro, por cima de Sam, que ele tentou proteger e salvar das chamas, sem sucesso. Após a morte de Franklin, Geoff o definiu como "o cara mais amigável que você poderia conhecer".

“Eu ficava tão irritado com ele, porque íamos às lojas e ele tinha que parar e dizer 'oi' para todos e perguntar como eles estão e suas famílias. Simplesmente o cara mais amigável que você poderia conhecer”, disse Geoff.



Incêndio

Este é o mais letal já registrado nos Estados Unidos em mais de um século, e o número de vítimas fatais ainda pode crescer muito ao longo da semana, de acordo com as autoridades locais, visto que apenas 25% da área afetada pelo fogo foi rastreada pelas equipes de buscas até o momento.