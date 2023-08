Colagem iG + Creative Commons FBI atira e mata homem que postou ameaças de morte contra presidente americano Joe Biden

Homem acusado de ameaçar de morte o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi morto pelo FBI durante uma operação para cumprir um mandado de prisão em sua residência no estado de Utah nesta quarta-feira (9), conforme divulgado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

O FBI comunicou que o indivíduo estava envolvido em um plano de ataque e havia emitido ameaças ao presidente dos EUA e à vice-presidente Kamala Harris por meio das redes sociais. Ele vinha sendo investigado desde abril.

No meio da semana, ele postou uma mensagem anunciando a preparação de armas, incluindo um rifle de precisão, para a visita de Biden ao estado de Utah – o presidente esteve no local nesta quarta-feira (9).

Segundo informações do comunicado do FBI, os agentes foram à casa do acusado nesta manhã, para executar uma ordem judicial, mas foram recebidos a tiros e reagiram à ameaça. O FBI ressaltou também que conduz uma investigação interna para esclarecer as circunstâncias exatas da morte.