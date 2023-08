Divulgação/Comando de Teatro Oriental do Exército Chinês Navios e aviões chineses circularam ao redor de Taiwan





O Ministério da Defesa de Taiwan afirmou que identificou nesta segunda-feira (7) 24 aeronaves e sete navios de guerra da China no entorno da ilha. O movimento é visto por Taipei como uma ameaça de Pequim a respeito das relações entre Taiwan e Estados Unidos.

O episódio acontece na sequência do anúncio de uma viagem oficial do vice-presidente de Taiwan, Lai Ching-te, ao Paraguai, com escalas em Nova York e São Francisco, nos EUA, entre os dias 12 e 18 de agosto.





Também nesta segunda-feira a emissora estatal chinesa Cctv exibiu um documentário sobre preparativos do Exército chinês para atacar Taiwan, mostrando "soldados prontos a sacrificarem as próprias vidas se necessário".

"As Forças Armadas monitoram a situação e encarregaram os jatos da Aeronáutica, as embarcações da Marinha e os sistemas terrestres de mísseis da resposta a essas atividades", disse em nota o Ministério da Defesa taiwanês.