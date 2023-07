Reprodução/Instagram 23.07.2023 O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, líder do PSOE, durante a votação do pleito deste domingo (23)

O resultado das eleições gerais da Espanha, que ocorreram neste domingo (23) , apresentou inconclusão e um provável cenário de ingovernabilidade no país europeu. A sigla conservadora PP (Partido Popular), de oposição, levou a maioria dos votos (33%), contudo, tecnicamente perdeu a eleição.

O líder que representou o partido no pleito, Alberto Nunez Feijóo, acreditava que conseguiria formar maioria no Congresso, especialmente com o opoio da ultra direita italiana, o partido Vox. Mesmo juntas, as siglas não conseguiram a quantidade mínima de assentos necessários.

Reprodução/Instagram 23.07.2023 Alberto Nunez Feijóo, líder da direita italiana, votando no pleito de 2023 neste domingo (23)





Como funciona as eleições na Espanha





No sistema parlamentarista espanhol a votação não ocorre diretamente em candidatos, mas nos partidos que, por sua vez, indicam os deputados para as 350 cadeiras que compõem o Legislativo do país. A sigla ou a coalizão que conquistar a maioria das cadeiras, ou mais que a metade delas (176), estará apta a escolher o próximo premiê.

O PP conseguiu 136 do total de 350. Somando as 33 votos do Vox, ficou a sete de formar uma maioria. Já o partido do primeiro-ministro, PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), alcançou 32% dos votos, bem próximo ao PP, que teve 33%, contrariando as pesquisas que indicavam 28% para o partido progressista contra 34% do adversário.

A união do PSOE com a coalizão Sumar, que reúne seis partidos nacionais e outros 14 regionais, fez com que a esquerda terminasse o pleito com 153 deputados vagas na casa legislativa.





Governo de Sanchéz ganha sobrevida

Mesmo com a conquista menor de cadeiras na Câmara, o líder direitista não se deu por vencido. "O PP voltou a vencer as eleições gerais", disse ele, por volta da meia-noite, o que o tornou o último dos líderes a se pronunciar após o anúncio do resultado das urnas.

"Estou encarregado de iniciar o diálogo para formar um governo de acordo com a vontade da maioria dos espanhóis, expressa nas urnas neste domingo", afirmou o conservador.

Outros 19 deputados de partidos nanicos declararam apoio ao PSOE e ao Sumar, fazendo com que a coalização esquerdista precise de apenas quatro cadeiras para conseguir formar um governo - menos do que o adversário necessita. Isto traz uma sobrevida ao governo de Sánchez, que era considerado encerrado por muitos na Espanha.

"Conseguimos mais votos, mais assentos e mais porcentagens do que há quatro anos", afirmou o atual premiê após o resultado do pleito. "O bloco do retrocesso, que queria revogar os avanços dos últimos quatro anos fracassou."

Durante o discurso, a multidão à sua frente gritava "não passarão", se referindo ao Vox. A legenda ultradireitista é conhecida por posições super conservadores, especialmente contra a imigração e os direitos LGBTQIA+.