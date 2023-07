Câmara Municipal de Cuiabá Coquetel molotov (Imagem meramente ilustrativa)

Onze pessoas morreram após um homem atirar um coquetel molotov contra um bar em San Luiz Colorado, no México, neste sábado (22). Segundo a agência Reuters, ele havia sido expulso do local momentos antes por desrespeitas as mulheres presentes.



As autoridades do estado de Sonora disseram que o suspeito está foragido, mas já teve a identidade coletada pela polícia, como sendo um jovem, do sexo masculino e altamente embriagado no momento do ataque.

De acordo com a Reuters, quatro mulheres foram mortas. Outras quatro pessoas estão sendo tratadas no hospital devido aos ferimentos.

Veja o vídeo:

Video/Fotos: Sujeto arroja bomba “Molotov” e incendia el BAR “BEERHOUSE”, San Luis Río Colorado, Sonora, 11 personas murieron https://t.co/FUmRNxIzXR pic.twitter.com/5njtWghbbE — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) July 22, 2023