Novo vulcão na Islândia foi registrado em gravação de câmeras

Câmeras da agência estatal RUV.is registraram o nascimento de um novo vulcão na Islândia, que eclodiu na remota região da Península de Reykjanes – próximo à capital do país, Reykjavik –, na quarta-feira (19). Imagens mostram que o vulcão segue, nesta sexta-feira (21), expelindo uma grande quantidade de lava.

O especialista em desastres naturais do Met Office da Islândia, Magnús Freyr Sigurkarlsson, disse à RUV.is que uma agitação de terra prolongada fez com que a borda da cratera se rompesse, dando origem ao evento. Segundo especialistas, a lava não deve atingir povoados na região.

Câmeras gravam o surgimento de novo vulcão na Islândia





Embora episódios eruptivos sejam recorrentes para os islandeses, o centro de pesquisas sismológicas da Islândia levantou algumas preocupações relacionadas com o novo evento, apontando para um eventual avanço da lava e o risco de novas fissuras eruptivas sem aviso prévio. Especialistas afirmam, porém, que a formação está a cerca de 2 mil metros acima do nível do mar.