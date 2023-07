Reprodução / Google Maps - 17.07.2023 Terremoto atingiu Argentina e partes do Chile nesta madrugada

Na madrugada desta segunda-feira (17), um terremoto de magnitude 6,5 atingiu a região de Neuquén, na Argentina. O tremor também foi sentido nas províncias de Mendonza e Río Negro, além de algumas partes do Chile.

Segundo dados oficiais, o terremoto ocorreu às 00h05.

Segundo o jornal Clarín , até agora não foram identificas vítimas ou danos graves em decorrência do fenômeno.

Nas redes sociais, moradores compartilharam registros do terremoto, captados por câmeras de segurança.

Veja:

🔵 #CABRERO : Las imágenes tras el sismo 6.6 pic.twitter.com/WPtecj79ny — Los del Sur Noticias (@LdelSurNoticias) July 17, 2023

Sismo 6.5 Al este de Lonquimay, epicentro en la provincia de Neuquén, Argentina. Sentido desde Los Ángeles, Chile #Temblor #Sismo #Chile pic.twitter.com/TXziiDnUZT — FG Quake Cam (@FGQuake) July 17, 2023

Os abalos também foram sentidos no Chile. Segundo o Centro Sismológico Nacional da Universidade do país, o terremoto teve profundidade de 206 quilômetros e epicentro de 52 quilômetros a nordeste de Lonquimay. Ao menos oito regiões do centro-sul do Chile foram afetadas, mas nenhum a vítima foi relatada.

Conforme a mídia local, houve interrupção do serviço telefônico em algumas regiões do país.