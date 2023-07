Reprodução James Howard-Jone foi declarado com morte cerebral, mas acordou antes de desligarem os aparelhos

Um homem surpreendeu a todos ao recuperar a consciência pouco tempo antes de seus aparelhos serem desligados, após passar um ano em coma e ter sua morte cerebral confirmada pelos médicos.

James Howard-Jones, de 28 anos, foi vítima de um soco durante uma briga em abril do ano passado, na cidade de Cheltenham, Inglaterra. O impacto causou danos cerebrais graves, que requerem cuidados a longo prazo.

O agressor, Ben Davies, de 24 anos, havia sido condenado a dois anos e quatro meses de prisão por lesões corporais graves, disse que não teve a intenção de causar tais danos à vítima e foi libertado posteriormente.

Howard-Jones estava com amigos em um bar, assistindo a uma luta de boxe. Ao deixarem o estabelecimento, eles se depararam com Davies e seus amigos. James ficou inconsciente com o soco no roso e foi levado ao hospital, onde permaneceu em coma por um ano, passando por diversas cirurgias de emergência.

Com a ausência de qualquer resposta, os médicos declararam sua morte cerebral

Pouco antes de desligarem os aparelhos, ele recobrou a consciência. Embora tenha conseguido compreender o que havia acontecido, os médicos afirmam que ele está enfrentando um quadro de "depressão severa".

Atualmente, ele precisa de assistência para levantar-se da cama e ir ao banheiro. Além disso, ele requer o uso de uma cadeira de rodas, embora por apenas algumas horas diárias devido ao cansaço.



A defesa de Davies afirmou que suas ações foram "totalmente fora de caráter" e que o incidente teve um "profundo impacto sobre ele".



Com agências internacionais*