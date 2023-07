Casu Marzu

O formaggio marcio é um queijo pecorino comumente consumido no sul da Itália. O processo de fermentação dele, entretanto, foge do convencional. Ele fica apertando enquanto fermenta, o que leva moscas a botarem ovos com larvas no queijo, sendo consumido desta maneira. As larvas, no entanto, podem perfurar o estômago de quem o come.