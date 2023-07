Ihor Yemilianov O ex-chefe do Serviço de Segurança (SBU), Oleh Kulinich

A Ucrânia acusou, nesta segunda-feira (3), o ex-chefe do Serviço de Segurança (SBU), Oleh Kulinich, de cometer crimes relacionados à espionagem. Segundo o SBU, Kulinich realizou “alta traição”, roubo, liderança de uma empresa criminosa e saída não autorizada de uma unidade militar. Ele está sob custódia desde julho de 2022, quando foi preso após uma operação especial do SBU junto ao Departamento de Investigações do Estado, suspeito de recrutar outros agentes amigos da Rússia sob ordens de Moscou.

Para as autoridades ucranianas, Kulinich colaborou com os serviços de segurança russos e recebeu o apelido operacional de “Kotyhoroshko”. O atual chefe do Serviço de Segurança, Vasyl Maliuk, disse que Kulinich é “um traidor de alto escalão”, e que os esforços para prendê-lo foram, também, “para coletar uma forte base de evidências sobre as quais o tribunal poderá emitir um veredicto justo". “Este é um sinal claro para todos aqueles que trabalham para o inimigo: o SBU definitivamente o encontrará e o fará responder pelo que fez”, comunicou Maliuk.

Andriy Naumov, ex-chefe do departamento de segurança interna da SBU, que apareceu na Sérvia no ano passado em um carro com dinheiro e esmeraldas, também está sob investigação pelas autoridades ucranianas.