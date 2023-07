Treinamento

Para além de fornecer armas em si, as preparações para a contraofensiva por meses também envolveram completar o treinamento necessário para que soldados ucranianos conseguissem operar sistemas antes desconhecidos. Cerca de 200 soldados ucranianos começaram um programa de treinamento de 12 semanas na Alemanha no começo de junho e devem estar prontos para combate do início de setembro.