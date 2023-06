undefined Grupo Wagner, mercenários que se rebelaram contra o exército russo

Após o grupo de mercenários conhecido como Wagner anunciar sua retirada e encerrar a rebelião iniciada ontem na sexta-feira (23) contra o comando militar russo, as forças do grupo paramilitar continuam sua retirada e partem "sem incidentes" da região de Voronezh, no sul da Rússia. A informação foi passada por Alexander Gusev, governador da região.

“O movimento de unidades de Wagner pelo território da região de Voronezh está terminando."



“Está indo bem e sem incidentes. Assim que a situação for finalmente resolvida, vamos remover as restrições impostas”, informou Gusev.

O governador agradeceu os moradores de Voronezh “por sua resistência, firmeza e razoabilidade, e a todas as agências de aplicação da lei e departamentos envolvidos por seu trabalho bem coordenado e profissionalismo”.

Fim do motim

Após firmar acordo com o grupo paramilitar, o Kremelin confirmou que não irá mover açõses contra o líder do grupo, Yevgeny Prigozhin, nem tomar medidas punitivas contra os demais membros envolvidos na revolta.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou que houve negociações entre as partes, mediadas pelo governo de Belarus, e um acordo foi alcançado e acrescentou que "evitar derramamento de sangue é mais importante do que perseguir alguém criminalmente"

De acordo com Moscou, o acordo estabelece o seguinte: Prigozhin deve se exilar em Belarus, um país aliado da Rússia, deixando tanto a frente na Ucrânia quanto São Petersburgo, sua cidade natal.

Nenhum dos membros do grupo Wagner que participaram da rebelião será alvo de perseguição criminal. Os mercenários que não aderiram à revolta serão integrados ao Ministério da Defesa russo.

Até a tarde deste sábado, as tropas mercenárias já se aproximavam de Moscou. O Kremlin temia um confronto na capital russa, mas Prigozhin anunciou a retirada de suas tropas. Há relatos de que eles já deixaram a cidade de Rostov, no sul da Rússia, ocupada na sexta-feira.

Na noite de sexta-feira, o grupo Wagner, que tem participado da guerra na Ucrânia ao lado da Rússia, iniciou a rebelião e atacou bases militares russas. Em seguida, eles abandonaram as bases no leste da Ucrânia, cruzaram a fronteira e assumiram o controle de Rostov.

Nos últimos meses, Prigozhin vinha enfrentando conflitos com o Ministério da Defesa russo devido à falta de armas e suprimentos para suas tropas de combate.