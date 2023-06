Reprodução TV Mirante Enfermeiro é preso por cirurgia plástica ilegal no Maranhão

A Polícia Civil do Maranhão efetuou a prisão de um enfermeiro nesta sexta-feira (22) acusado de exercício ilegal da medicina e homicídio doloso na cidade de Lago dos Rodrigues.

A investigação, conduzida pela Delegacia de Polícia de Lago da Pedra, aponta que o enfermeiro teria realizado um procedimento estético em uma mulher identificada como Erinalva de Jesus Dias, de 37 anos, dentro do Hospital Municipal de Lago dos Rodrigues .

Durante o procedimento, a paciente passou por complicações tendo que ser transferida para um hospital em Bacabal. Lá, veio a falecer logo no dia seguinte.

Os resultados dos laudos periciais realizados no corpo da vítima confirmaram que a morte foi resultado do procedimento ilegal e isso motivou a expedição do mandado de prisão preventiva contra o enfermeiro.

Após os trâmites na Delegacia Regional de Pedreiras, o investigado foi encaminhado para uma unidade prisional da região, aguardando decisão do Poder Judiciário sobre o caso

Entenda:

Segundo a polícia, Alberto Rodrigues da Silva utilizou documentos falsos e não possuía habilitação adequada para realizar cirurgias plásticas. Ele cobrou a quantia de R$ 5 mil pela abdominoplastia, que consiste na remoção de gordura e pele excessivas do abdômen.

A família da vítima foi informada de que o procedimento se tratava de uma operação de retirada das trompas

Durante a cirurgia, a esteticista apresentou complicações e foi transferida para um hospital em Bacabal, a 240 km de São Luís

Ao examiná-la, os médicos constataram que ela havia sido submetida a uma intervenção estética. Infelizmente, a paciente não resistiu às complicações e morreu

A Polícia Civil do Maranhão também descobriu o suspeito, Alberto Rodrigues da Silva, foi indiciado anteriormente por realizar uma operação ilegal em um hospital público na cidade de Turiaçu. As investigações, iniciadas em julho de 2022, revelaram que o enfermeiro atuava com o nome falso de "Dr. Guilherme" e chegou a realizar uma histerectomia -- procedimento de remoção do útero, em uma paciente.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.