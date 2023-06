Veja os possíveis motivos do desaparecimento do submarino no Atlântico

A embarcação chamada Titan, tinha como tripulação turistas que visitariam os escombros do Titanic, no fundo no Oceano Atlântico. Veja quais os principais motivos levantados pelo especialista em submarinos e professor associado da Universidade de Adelaide, Eric Fusil, em entrevista à CNN.