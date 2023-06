Posse intencional de informações de defesa nacional

Trump está sendo acusado de ferir a Lei de Registros Presidenciais do país, que se aplica quando informações relevantes da segurança nacional são ocultadas. Em uma busca feita pelo FBI em 2022, foram encontradas na residência de Trump, na Flórida, cerca de 15 caixas com documentos confidencias, que foram levados de forma indevida. Os documentos incluem informações de programas nucleares e dados de vulnerabilidade da segurança do país.