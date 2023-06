Reprodução O britânico George King-Thompson escalou um prédio 'arranha-céu' e depois foi detido

O homem britânico George King-Thompson tentou escalar o quinto prédio mais alto do mundo sem cordas na segunda-feira, até que as autoridades sul-coreanas o obrigaram a abandonar sua escalada após passar mais da metade dos 123 andares da Lotte World Tower , em Seul.

O homem de 24 anos, vestindo shorts e sapatos de escalada, subiu o arranha-céu icônico por mais de uma hora, enquanto a polícia e os bombeiros se reuniam abaixo.

George King-Thompson attempted to climb up Lotte World Tower in South Korea. The urban free climber was detained by the police on reaching the 73rd floor #LotteWorldTower #southkorea #climbing #cnbctv18digital pic.twitter.com/5ktGIRgJKO — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) June 12, 2023

Ele chegou ao 73º andar, onde as autoridades o forçaram a entrar em uma plataforma de manutenção e entrar no prédio, informou um oficial do departamento de bombeiros, acrescentando que a polícia o deteve para interrogatório.

A polícia não estava disponível imediatamente para comentar.

O jornal Chosun Ilbo identificou o homem como George King-Thompson. A mídia britânica relatou que ele foi preso e encarcerado por escalar o edifício Shard, em Londres, em 2019.

Em 2018, a polícia prendeu o "Homem-Aranha francês", Alain Robert, quando ele estava mais da metade do caminho até a Lotte World Tower.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.