Berlusconi assumiu responsabilidades públicas com temperamento enérgico, diz papa Francisco.

O papa Francisco lamentou nesta segunda-feira (12) a morte do ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi, que faleceu hoje em Milão, aos 86 anos de idade.

O pontífice enviou uma mensagem de condolências à filha de Silvio Berlusconi e destacou que o magnata foi um "protagonista da vida política italiana", além de ter assumido suas responsabilidades públicas com um "temperamento enérgico".

“O Papa Francisco, informado da morte do seu amado pai, o senador Silvio Berlusconi, deseja estender sua proximidade a si e à sua família, assegurando sincera participação no luto pela perda de um protagonista da vida política italiana, que assumiu responsabilidades públicas com temperamento enérgico”, diz o texto assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin.

A nota, divulgada pelo portal de notícias do Vaticano, diz que o papa reza para que “os corações dos que choram esta perda sejam consolados”.