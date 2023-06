Reprodução/Twitter - 06.06.2023 Vídeo publicado pelo presidente da Ucrânia, Zolodymye Zelensky mostra partes da barragem da usina hidrelétrica de Nova Kakhovka foram destruídas.

Pelo menos sete pessoas estão desaparecidas após a explosão da barragem de Nova Kakhovka , na região de Kherson , provocar uma inundação em povoados próximos da usina hidrelétrica da Ucrânia, na terça-feira (6).

Em meio a uma troca de acusações sobre a autoria do ataque entre os dois países em conflito, milhares de pessoas da região do Rio Dnipro foram tiveram que deixar suas casas com urgência. O controle da área é alvo de disputa entre Rússia e Ucrânia .

Leia também Ucrânia faz alerta para risco de inundação após explosão de barragem

Após a destruição da barragem, o nível de água chegou a subir cerca de 3,5 metros, o que deixou dezenas de casa submersas em Kherson. Pelo menos 80 comunidades próximas são ameaçadas por inundações.

Em alguns locais, pessoas estão abrigadas nos telhados de suas casas aguardando por resgate, afirmou o governo ucraniano.

Em uma das regiões controladas pela Rússia cerca de 300 animais que viviam em um zoológico à beira do rio Dnipro morreram após o local ser totalmente inundado.

Construída em 1956, a barragem possui um reservatório de 18 km³ e fornece água para a península da Crimeia e para a usina nuclear de Zaporizhzhia.

