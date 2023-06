Reprodução/US Navy Photo O navio americano estava em uma "operação de liberdade de navegação" no Estreito da ilha chinesa.





A Marinha dos Estados Unidos divulgou um vídeo nesta segunda-feira (5) que mostra um navio de guerra da China cortando a rota de um destróier americano no Estreito de Taiwan no último sábado (3).

No momento em que a embarcação foi surpreendida pelo navio chinês, estava ocorrendo uma operação de “liberdade de navegação”. Essa operação consiste em desafiar reivindicações marítimas de um outro país.

De acordo com o Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, o navio chinês ultrapassou o destróier e desviou a uma distância de apenas 140 metros. O navio americano manteve o seu curso, mas precisou diminuiu a velocidade.

A ultrapassagem ocorreu no mesmo dia que Lloyd Austin, secretário de Defesa dos Estados, e Gen Li Shangfu, ministro da Defesa da China, estavam em Singapura para uma conferência de segurança.

Segundo o ministro chinês, o episódio representou uma provocação dos EUA à China. Os dois países já vêm enfrentando conflitos há algum tempo: o governo de Joe Biden manifestou apoio a Taiwan, mesmo existindo o reconhecimento diplomático de que trata-se de uma ilha chinesa.

Além disso, no embate entre Rússia e Ucrânia, a China tem reafirmado o apoio à Rússia nos últimos meses, enquanto os EUA estão ativamente alinhados com a Ucrânia — o que tem inflamado ainda mais a situação entre as duas potências.