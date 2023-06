Reprodução/Mohammed Saied (AFP) - 01/06/23 A nuvem de areia cobriu a capital do país.

A região onde se encontra a capital do Egito ficou encoberta por uma nuvem de areia nesta quinta-feira (1º). A forte tempestade de areia que assolou Cairo deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas.

A morte ocorreu pela queda de um outdoor em uma via principal da cidade por conta do impacto da tempestade. De acordo com a VOA Africa, a tempestade destruiu quatro veículos e o trânsito ficou congestionado no trecho do acidente.

Os habitantes da capital tiveram que se abrigar imediatamente por medidas de segurança. Segundo o jornal estatal Al-Ahram, o fenômeno acontece devido a depressões térmicas e ventos que transportam a areia.

No vídeo, a areia encobre as embarcações no Canal de Suez. Dois portos ao longo do canal foram fechados por conta do ocorrido.

De acordo com a Autoridade Metereológica do Egito (EMA), as temperaturas no local podem chegar a 40ºC nos próximos dias e a onda de calor que acompanha a tempestade pode agravar problemas de saúde.