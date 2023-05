redacao@odia.com.br (O Dia) Ministério da Igualdade Racial diz que notificará autoridades espanholas e La Liga por racismo contra Vini Jr

O governo do Brasil , por meio do Ministério da Igualdade Racial do Brasil , juntamente com o Ministério da Igualdade da Espanha , se pronunciaram sobre o caso de racismo que aconteceu contra o jogador de futebol , Vinícius Júnior. As pastas emitiram uma nota conjunta nesta terça-feira (23), dizendo que repudiam os ataques sofridos pelo jogador, se comprometendo a combater os casos semelhantes no esporte e na sociedade.



Vini Jr . foi alvo de ataques racistas no último domingo (21), durante uma partida entre o Real Madrid e o Valencia, no Campeonato Espanhol. Nos vídeos que viralizaram nas redes sociais, é possível ver o momento em que um coro vindo da arquibancada do estádio Mestalla, ao qual gritam "mono", palavra que é macaco em espanhol .



Na nota conjunta, os ministérios dizem que tais casos são "grave violação dos direitos humanos", além de ser uma forma de perpetuar "a desigualdade e a discriminação em todos os âmbitos da sociedade”.

"Atitudes racistas, sexistas e fascistas dentro e fora dos campos de futebol são intoleráveis em uma democracia. […] O esporte deve ser um reflexo dos valores de igualdade, respeito e diversidade que norteiam nossas sociedades e nele não há lugar para quem propaga mensagens de ódio, racismo, perseguição e intolerância", levantou um trecho da nota.

A Espanha e o Brasil disseram que mantém o compromisso de trazer ao entendimento conjunto sobre questões acerca da "promoção da igualdade racial e o combate ao racismo, discriminação racial e outras formas de intolerância correlatas”. "O referido acordo baseia-se no fato de que o racismo é estrutural em nossas sociedades e que eventos como o ocorrido em Valência não são eventos isolados, mas estão profundamente enraizados na sociedade", ressalta a nota.

Na nota, o Ministério Espanhol disse que o país trabalha por uma Lei do Racismo , ao que ela é o "horizonte para articular e materializar esta agenda de forma integral”. A pasta completa dizendo que há a existência de serviços para assistência e orientação em casos como o visto com Vini Jr , ao qual são oferecidos trabalhos jurídicos e aconselhamentos das vítimas.

Já o governo brasileiro avisou que os ministérios da Igualdade Social , Esporte e Justiça estão trabalhando juntos para desenvolver um programa nacional de combate ao racismo no esporte.

