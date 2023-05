Reprodução Twitter Confusão em estádio de El Salvador deixa 12 mortos

Ao menos 12 pessoas morreram em uma confusão no estádio Cucatlan, em El Salvador, neste sábado (20). Outras ficaram feridas, mas o número não foi especificado pelo governo do país.



Alianza FC e Club Deportivo FAS jogavam em San Salvador, capital do país, quando o jogo foi suspenso perante uma invasão de torcedores.

O Cucatlan é um dos maiores estádios da América Central, com capacidade para 44 mil pessoas.

"A Federação Salvadorenha de Futebol lamenta profundamente os fatos ocorridos no Estádio Cuscatlan", escreveu a organização no Twitter. “Também expressa solidariedade com os familiares dos afetados e falecidos neste incidente”.

O torneio foi suspenso pela federação, que pede esclarecimentos do incidente. Neste domingo, foi marcada uma reunião com a Comissão de Segurança de Instalações Esportivas no domingo.

Vídeos:

🔴 #AHORA | Los mismos aficionados ayudan a los equipos de rescate que trabajan en el Estadio Cuscatlán, en El Salvador. pic.twitter.com/qgCYYDGHBL — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 21, 2023





Lamentable. Reportan estampida en el Estadio Cuscatlán de El Salvador



Informa @CNNEE que ha aumentado a 12 el número de muertos pic.twitter.com/4WCTorm86G — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) May 21, 2023





🇸🇻 | URGENTE: TRAGEDIA EN EL SALVADOR: La reacción de una mujer al identificar a uno de los fallecidos en el Estadio Cuscatlán. pic.twitter.com/qdqBDH7VHU — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) May 21, 2023