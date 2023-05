Reprodução/Youtube 07.05.2023 Gary Prado Salmón durante entrevista

O general boliviano Gary Prado Salmón, que capturou Ernesto "Che" Guevara em 1967, morreu neste último sábado (6), na cidade de Santa Cruz, na Bolívia, aos 84 anos. O notícia foi dada nas redes sociais pelo filho do militar, Gary Prado Araúz. Salmón enfrentava complicações de saúde e estava hospitalizado desde abril.

"O Senhor acaba de chamar meu pai para o seu Reino. Partiu acompanhado de sua esposa e filhos. Nos deixa um legado de amor, honestidade e temperamento. Era uma pessoa extraordinária. Obrigado a todos que nos apoiaram neste tempo de sua agonia. Deus os abençoe", escreveu o advogado.





Prado Salmón comandou a patrulha que capturou o revolucionário argentino no sudoeste da Bolívia, em 8 de outubro de 1967. Che Guevara foi encontrado ferido e, um dia depois da captura, foi executado pelo Exército boliviano. O guerrilheiro comandava um grupo militar que tentava repetir a experiência da Revolução Cubana (1959) no território boliviano.

O Congresso boliviano nomeou Gary Prado Salmón herói nacional. Em 1981, ele ficou de cadeiras de rodas após um tiro acidental ter atingido sua coluna. Em 1988, o general se aposentou da carreira militar.

O militar que capturou Che Guevara, Gary Prado Salmón, morreu hoje aos 84 anos. Sobre a prisão de Che Guevara, ele disse: “No momento da captura, ele era um homem acabado, desmoralizado. Alguns me perguntam o que eu senti quando fiquei frente a frente com Che Guevara. O que eu… pic.twitter.com/zWrvWjfyjA — Fotografias Históricas (@diletante36) May 7, 2023





