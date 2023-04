Divulgação: Space X - 15/04/2023 Starship, nave espacial da SpaceX, em foto de 15 de abril de 2023

Nave de Elon Musk , Starship , explode após lançamento de voo-teste. Não havia tripulação a bordo da espacionave, que tinha o tamanho maior que o Cristo Redentor.

Durante o lançamento, a narradora oficial e o público presente na transmissão comemoravam o sucesso da missão, então ocorre a explosão.

A comentarista dizia: "Very ice on the cake" , uma expresão que significa algo como a "cereja do bolo" que torna algo bom se tornar ainda melhor.

Neste momento a nave explode e, a o fundo, se houve um combinado de palmas e murmurinhos de suspense.

"Ohhhhhhhhh..."

O momento e de tensão e desapontamento antes da transmissão ser interrompida pela SpaceX.

Elon Musk postou uma mensagem de parabenização ao time de engenheiros da SpaceX, dizendo que está empolgado com a missão e que foi um aprendizado para o próximo lançamento nos próximos meses.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

De acordo com "The New York Times" , foi vista uma faísca no céu logo após o lançamento e a nave explodiu.

:rotating_light:VEJA: SpaceX lança Starship, o maior foguete do mundo, pela primeira vez.



pic.twitter.com/hXSgTqAF5t — CHOQUEI (@choquei) April 20, 2023

A postagem afirmou:

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

"Como se o teste de voo não fosse emocionante o suficiente, a Starship experimentou uma rápida desmontagem não programada antes da separação do palco".

A SpaceX interrompeu a transmissão oficial.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.