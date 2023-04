Um grave incêndio deixou 21 mortos no Hospital Changfeng de Pequim , na China , nesta terça-feira (18).

De acordo com informações do Beijing Daily, um jornal estatal da capital chinesa, o fogo começou na ala leste no departamento de internação do hospital (UTI).

No momento do incidente, 71 pessoas estavam presentes na ala leste e foram imediatamente evacuadas do local. Ao todo, 21 pacientes morreram como resultado do incêndio.

Moradores gravaram pacientes e funcionários do hospital pendurados em janelas e se equilibrando nos aparelhos de ar-condicionado externos do prédio para escaparem das chamas do fogo.

O fogo foi controlado em menos de uma hora, mas as equipes de resgate não conseguiram salvar todas as vítimas.

As autoridades ainda locais investigam as causas do incêndio e já ofereceram suporte às famílias das vítimas.

