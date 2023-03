Reprodução Redes Sociais Emmily Rodrígues Santos, 26 anos, morta após cair de prédio em Buenos Aires; polícia suspeita homicídio

Um suposto homicídio ocorrido no bairro de Retiro , em Buenos Aires, tem chamado a atenção da população local.

De acordo com o jornal Clarín , uma mulher de 26 anos, identificada como Emmily Rodrígues Santos , teria caído do sexto andar de um prédio localizado na Rua Libertad, 1500. O empresário Francisco Sáenz Valiente , de 52 anos, foi detido e acusado pela morte da vítima.

Ainda segundo o Clarín, investigadores da Unidade Criminalística Móvel da Polícia da Cidade realizaram perícias de impressões digitais no Jeep Compass Longitude modelo 2022 de cor cinza , que estava estacionado na calçada em frente ao prédio onde ocorreu o suposto homicídio.

Acredita-se que o carro era de Emmily Rodrígues Santos.

Reprodução O empresário Francisco Sáenz Valiente, de 52 anos, foi detido e acusado pela morte da vítima

Um funcionário do prédio depôs como testemunha no Ministério Público Criminal e contou que soube da confusão pelos gritos dos vizinhos. Segundo ele, o corpo de uma mulher estava caído no pátio interno do prédio após cair de um dos apartamentos.

Depois foi descoberto que a jovem tinha caído da janela do sexto andar, da casa de Sáenz Valiente , que teria organizado uma festa privada com a vítima e outras duas mulheres de nacionalidade brasileira.

O empresário foi detido será interrogado amanhã pelas autoridades, após as investigações cruciais, incluindo a autópsia, serem concluídas.

Ocorrência policial:

A Polícia de Buenos Aires recebeu uma ligação de um vizinho do apartamento, na manhã de quinta-feira, informando que no sexto andar do prédio havia "uma mulher alterada" e que momentos depois essa mesma pessoa tinha caído no vazio.

Rodrigues foi encontrada totalmente nua no pátio interno do prédio e levada para o Hospital Fernández, mas morreu a caminho.

Empresário suspeito afirma que modelo se jogou do prédio

A versão do empresário é de que Emmily Rodrigues Santos teria se jogado do sexto andar.

"Ela começou a correr como louca por todo o apartamento, não conseguimos pegá-la. Ela tentou se jogar pela janela e bateu na porta, até que viu uma aberta e pulou", declarou Sáenz Valiente, segundo fontes do caso ao jornal.

Sáenz Valiente é empresário com negócios ligados à agricultura e pecuária. A polícia não informou se encontrou as outras mulheres que supostamente estavam na mesma festa.

