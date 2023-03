Kremlin - 02.12.2022 Presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante reunião

O presidente da Rússia, Vladimir Putin , disse neste domingo (26) que o Ocidente é responsável pela Guerra da Ucrânia. Segundo o autocrata russo, os líderes de democracias ocidentais teriam aplicado "golpe armado" para instigar o conflito.



“Um golpe armado. Foi aí que tudo começou. Fomos forçados a proteger a população da Crimeia e, de uma forma ou de outra, acabamos apoiando o Donbass”, disse a uma agência estatal.

“São responsáveis. Eles fingem que não tiveram nada a ver com isso. Eles são os responsáveis deste conflito e os instigadores. E hoje estão entregando milhões de munições, equipamentos”, completou.

Neste fim de semana, o líder russo fechou um acordo com a Bielorrússia, país vizinho e aliado histórico, para posicionar armas nucleares em seu território, apontadas para a Europa.

O russo alega que a medida não violaria os acordos de não proliferação nuclear, uma vez que os Estados Unidos posicionaram armas nucleares no território de aliados europeus.

Em contrapartida, a União Europeia afirmou que pode aplicar sanções ao líder bielorrusso, Alexander Lukashenko, e aos cidadãos, caso o plano de Putin avance.

