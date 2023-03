Kremlin - 02.12.2022 Presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante reunião

Um prédio residencial em Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, foi alvo de bombardeio russo neste domingo (19), resultando em três civis mortos e dois feridos. Autoridades regionais confirmaram as informações, divulgadas pela agência Reuters.

As tropas russas dispararam mísseis contra a pequena vila de Kamyanske , onde residiam 2.600 pessoas antes do início da guerra. Diante do risco de novos ataques, o governo pediu que os moradores deixem suas casas.

Ontem (18), um míssil atingiu o restaurante " Monica Bellucci" na mesma cidade ucraniana, resultando na morte de dezenas de soldados estrangeiros.

Hoje pela manhã o presidente russo esteve em Mariupol, cidade ucraniana ocupada, em sua primeira visita desde o início da guerra no país, em fevereiro de 2022.

De acordo com a agência RFI, Putin negou as acusações de crimes de guerra na Ucrânia, apesar de ter recebido um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) na última sexta-feira (17).

O mandado foi emitido por suspeitas de deportação e transferência ilegal de crianças ucranianas para a Rússia.

A Rússia tem sido acusada por organizações não-governamentais, Kiev e pela ONU de sequestrar menores de idade em regiões ucranianas e levá-los para centros de "reeducação" em território russo.

O mandado de prisão é excepcionalmente público para aumentar a conscientização sobre os crimes cometidos.

Leia também Mourão minimiza espionagens da Abin e de servidor da Receita Federal

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.